El Atlético de Madrid cancela la actuación de Danna Paola en el Metropolitano tras declararse madridista

El Atlético de Madrid ha decidido cancelar in extremis la actuación de Danna Paola en el Cívitas Metropolitano de este domingo durante el partido contra el Real Madrid. Una información que llega después de que la artista se declarase madridista y pronosticara la victoria del equipo de Carlo Ancelotti. En él, la cantante iba a compartir escenario con Abraham Mate o para interpretar su última canción El doble.

Por el momento, la artista y actriz no se ha pronunciado al respecto.

Otros aspectos personales que ha optado por no esconder ha sido la dura infancia que le tocó afrontar. Ha revelado en varias ocasiones que no tuvo una infancia fácil y que sufrió bullying en la escuela tanto por su carrera como actriz -la cual empezó desde muy joven- como por su aspecto físico. Sin embargo, no ha dejado que eso le frene.