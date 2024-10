La verdadera relación entre Brad Pitt y George Clooney, los galanes de Hollywood que persisten en la industria

Debido a este proceso de divorcio, la relación de amistad entre ambos pareció resentirse, pero el tiempo ha fortalecido una relación que ya abarca más de dos décadas, y que muchas veces muestran a través de bromas muy pesadas en los rodajes. "El chico guapo Pitt... No sé si lo has visto de cerca últimamente. No se ve tan bien, pero con maquillaje y efectos visuales, podemos salvarlo", comentó Clooney en la promoción de su nueva película. "Mis bromas podrían durar una eternidad, pero sus bromas llegan hasta los huesos. Me duelen. Por ejemplo, no poder volver a mi ciudad natal porque él me haya hecho algo. Son trucos muy, muy sucios", ha afirmado Brad Pitt sobre esas bromas pesadas de su compañero y amigo. Pero este no se queda atrás.