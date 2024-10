Begoña Villacís se sincera tras el asesinato de su hermano: "Mis padres tienen la conciencia tranquila"

Así lo confesó la propia Begoña a través de las redes sociales poco después del suceso. " Mi familia nunca volverá a ser la misma, está rota para siempre. Mis padres han enterrado a un hijo, mi hermano. Yo no puedo, de verdad que sigo sin poder creer que no lo voy a volver a ver".

Villacís ha reconocido que el dolor que siente "es para siempre", y que el duelo también. "Bueno, yo tomé una decisión, que es la de no anestesiarme. No me tomé una pastilla para dormir nunca, ni un calmante, y elegir sufrir. Y creo que hice bien, porque yo creo que en la vida el sufrimiento forma parte de la vida y hay que vivirlo, sobre todo para ser consciente después de cómo uno mejora; y sé que tengo que convivir con algo que me dolerá para siempre. Pero cuando se tiene una buena familia, un buen entorno, se tiene buenos apoyos, buenos amigos, bueno de todo... Pues, se tienen papeletas para para tirar para adelante".