María Dolores de Cospedal se divorcia del empresario Ignacio López del Hierro tras 15 años de matrimonio

María Dolores de Cospedal se ha divorciado del empresario Ignacio López del Hierro tras 15 años de matrimonio. "Efectivamente, me he separado", así lo ha confirmado la que fue secretaria general del Partido Popular en la noche de este pasado miércoles 23 de octubre a Vanitatis.

Cospedal ha aclarado que el motivo de su ruptura se debe a las " desavenencias en la convivencia " y que "no hay historia más allá. Me gustaría dejar esto claro. Yo sigo trabajando, y mucho".

La política ya había estado casada con anterioridad con un compañero de oposición, José Félix Valdivieso González Bravo, de Laguna, de ahí que no pudiera volver a casarse con López del Hierro por la iglesia. Cospedal también tiene un hijo , pero no de ninguno de sus exmaridos. La exministra de Defensa se convirtió en madre soltera en 2006 tras recurrir a la fecundación in vitro y traer al mundo a Ricardo .

"Lo hice consciente y responsablemente, tras esperar cuatro años una adopción de un niño o una niña búlgara que nunca pudo ser y después de someterme a una fecundación in vitro. Quería ser madre y no tenía pareja. No me planteé en ningún momento que fuera algo sancionable por la Iglesia", confesó en 2010 a YoDona.