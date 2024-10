La Familia Real reaparece unida: sonrisas y mucha complicidad en el concierto previo a los Princesa de Asturias

Tras los saludos y fotos oficiales, la Familia Real ha accedido al palco de honor entre aplausos. El Coro de la Fundación y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias interpretan Three Dance Episodes, del musical On the Town de Leonard Bernstein (Estados Unidos); Rhapsody in Blue de George Gershwin (Estados Unidos); Chôros No. 10 Rasga o Coração de Heitor Villa-Lobos (Brasil); y Maracatu de Chico-Rei de Francisco Mignone (Brasil), bajo la dirección de Alondra de la Parra, con la participación del solista Thomas Enhco y con José Esteban García Miranda como maestro de coro.