El discurso más personal de Leonor en Asturias: del orgullo por la familia de Letizia a los recuerdos con su hermana

" Nuestra bisabuela -Menchu Álvarez del Valle- nos contaba a Sofía y a mí cómo era la Asturias en la que vivió y formó su familia. Disfrutamos mucho con sus historias de la radio de aquella época. Recorrí playas preciosas, conocí montes, valles y pueblos increíbles, me aficioné a los oricios ante la cara de extrañeza de mi hermana … Las dos hemos sido muy felices aquí. Y lo somos cada año cuando venimos a impulsar los valores que promueve la Fundación Princesa de Asturias. Por eso hoy me siento tan agradecida y por eso esta mañana de otoño es tan especial para mí", ha destacado la heredera al trono.

Con la voz temblorosa, ha agradecido "de corazón" al gobierno del Principado Asturias la concesión de la Medalla del Principado y a la ciudad de Oviedo del título de Alcaldesa Honoraria. También ha destacado que recibe estos reconocimientos "con respeto y con la certeza de que, como lo sintió mi padre hace casi 40 años , significan algo muy importante: el compromiso que adquiero, que me guía y me guiará siempre, para ser merecedora de estos reconocimientos".

La nieta de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía ha recordado su primer viaje oficial de 2018 a la Santina, la virgen de Covadonga, en Cangas de Onís. "Tampoco olvidaré la primera vez que, ante el atril del teatro Campoamor, recibí un aplauso tan cálido, que fue como un abrazo. Así que puedo decir que los asturianos me habéis acompañado en muchos momentos importantes de mi vida . ¡Cómo no voy a sentirme a gusto aquí!", ha señalado.

Asimismo, no ha querido olvidarse de todos los asturianos "que me habéis arropado siempre, que me regaláis vuestro cariño y me hacéis sentir acogida y feliz en todas las ocasiones".