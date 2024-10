El llanto desconsolado de la madre de Carolina Marín al ver a su hija recibir el Premio Princesa de Asturias

Fue en agosto cuando la jugadora española de bádminton se lesionaba durante su partido de semifinales de los Juegos Olímpicos de París ante He Bing Jiao y se vio obligada a retirarse del torneo. Fue atendida y se enfundó una rodillera para seguir el partido, pero después de disputar y perder dos puntos más ante Jiao, no pudo continuar. "No puedo", señaló Marín, completamente devastada. Entre lágrimas, abandonó la pista principal del pabellón Porte de la Chapelle. "Tengo el alma completamente destrozada. No sé si volveré a coger una raqueta. Necesitaré tiempo para recomponerme física y mentalmente", confesó días después.