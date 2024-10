Aitana reivindica su derecho a estar triste: "Sufro un bajón emocional, aunque parezca que lo tengo todo"

La cantante acudió a la fiesta de Harper's Bazaar Women of the Year, donde dio un sincero e importante discurso sobre su salud mental

Su intención es enseñar a todas sus fans que "se puede estar triste" y que no hay que "barrer los problemas debajo de la alfombra"

Aitana Ocaña ha vuelto a Madrid, después de haber sido una de las afectadas por el huracán Milton que, a principios de este mes de octubre, tocó tierra en el estado de Florida. La cantante se ha comprado una casa en Miami y allí se encontraba, junto a su equipo y sus padres, cuando la que se denominó como una de las borrascas más "peligrosas" de los últimos 100 años llegó a la costa y el interior. Todos los habitantes tuvieron que ser evacuados, a petición de la alcaldesa y hasta del propio Biden y, a la vista está que tanto Aitana como su familia no sufrieron ningún daño relevante.

La cantante ha vuelto a España para acudir a la fiesta de Harper's Bazaar Women of the Year y, en la alfombra roja, se vio obligada a aclarar que, aunque se haya comprado una casa en Estados Unidos, sigue "viviendo y tributando en Madrid". "Me he comprado una casa en Miami porque voy muchas veces allí a trabajar, pero sigo viviendo aquí. Tributo aquí. Y me da un poco de vergüenza tener que aclarar esto", dijo la artista frente al micro de los 40 Principales.

"He estado y sigo estando muy triste"

Sin embargo, las palabras que calaron más hondo fue las que pronunció en su discurso. Sobre la tribuna, Aitana habló de cuál es su verdadero estado emocional, con el fin de reivindicar su derecho a estar triste: "La realidad es que no siempre se puede estar bien. No se puede ser feliz siempre y es imposible tener una vida perfecta. Yo hoy estoy muy contenta por haber recibido este premio de la música y lo estoy en este momento, por la gente que aquí me rodea y todo lo que tengo en mi vida, pero eso no impide que haya estado muy triste en los últimos meses. Lo he estado y lo estoy", ha comenzado a decir la cantante, con el objetivo de visibilizar la depresión de cara a todos sus fans.

Las mujeres no siempre tenemos que mostrarnos seguras e invencibles

"He tenido un bajón emocional que, desde fuera, puede parecer incomprensible porque lo tengo todo y eso es cierto. Pero las personas no somos lo que tenemos, sino lo que somos. Lo que nos sucede y cómo reaccionamos antes ello. Y por mucho que nos guste pensar que tenemos el control de nuestras vidas, a menudo no es así y, por eso, nos derrumbamos. Sé que esto es difícil de decir y que da miedo, porque parece que, en el empoderamiento, no hay espacio para la vulnerabilidad. Sin embargo, he aprendido que lo importante es afrontar nuestras batallas y no diluirlas ni esconderlas detrás de una muralla por tener que mostrarnos seguras e invencibles", ha concluido, en favor de los distintos y naturales estados de ánimo por los que puede pasar cualquier persona.

Aitana no ha especificado los motivos exactos por los que está sufriendo este bache, que no está dispuesta a "barrer debajo de la alfombra". Sin embargo, sí ha nombrado algunas generalidades como las "inseguridades profesionales, los problemas de salud y los cambios de última hora, que afectan a muchas personas del entorno laboral", en una clara alusión a la cancelación de sus dos conciertos en el Bernabéu, previstos para este mes de diciembre. Esto, junto a la ruptura con Sebastián Yatra, han sido dos duros golpes para ella en los últimos tiempos.

