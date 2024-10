La princesa Leonor, a examen por la prensa extranjera: así opinan de ella al cumplir 19 años

Zarzuela no ha revelado cómo va a conmemorar la joven royal su decimonoveno aniversario, aunque esta vez no tendrá nada que ver con lo que vivió el año pasado, cuando juró la Constitución en un acto solemne en el Congreso de los Diputados. Esta vez no contará con ningún gran acto social ni institucional. Se espera que abandone temporalmente la Escuela Naval de Marín, donde continúa su formación castrense, y regrese a la capital, donde podría hospedarse hasta el próximo domingo, pues este viernes es festivo nacional. Allí le arroparán sus padres, los reyes Felipe y Letizia, y su hermana, la infanta Sofía, que está disfrutando las vacaciones que le ofrece su instituto en Gales, el UWC Atlantic College.