La caída de Chris Martin, vocalista de Coldplay, en mitad de un concierto en Melbourne, Australia

Durante uno de sus conciertos de su gira ‘Music of the Spheres’, en Melbourne, Australia , el vocalista sufrió una caída en medio del escenario cuando hablaba con el público. Cayó a un agujero que había en la plataforma donde se encontraba al caminar hacia detrás. El momento de la caída del cantante en 'X':

No fue una caída muy desastrosa, no se tuvo que lamentar ningún daño. Chris Martin pudo continuar con el espectáculo al no sufrir ningún tipo de daño. El artista pudo levantarse en ese mismo instante y, dirigiéndose al público añadió: “Esto no fue planeado. Muchas gracias por atraparme. Gracias, chicos. Mierda".