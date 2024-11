Última hora sobre la pérdida de visión de Mario Vaquerizo tras su accidente: sufre una retinopatía

No tan buenas noticias son las relacionadas a sus problemas de visión tras la caída. La cantante de 'Fangoria' ha contado que " de la vista no mejora mucho , pero sabemos que es una cosita a largo plazo. Nada, el día que le veáis te dirá, 'a ver, te veo un ojito, te veo borrosa', esas cosas".

Aunque todavía queda un largo camino para volver a ser el de siempre, Alaska cree que Mario tardará poco en recuperarse: "A ver, yo no soy médico, pero me imagino que esta semana yo no creo que siga allí, a no ser que le tengan que hacer alguna prueba más, que no lo sé. Pero yo quiero creer que esta semana va a tener el alta porque ya la evolución que queda no es ni de estar en el hospital, ni de control por parte de ellos, sino que tenga paciencia y poco a poco vaya viendo y yendo a las pruebas que le vayan marcando", ha desvelado. "Yo confío en que esta semana le tenemos por aquí dando guerra", ha concluido.