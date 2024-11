Leonardo Dicaprio cumple 50 años: su exitosa carrera, el maleficio de sus novias y muchos (muchos) memes

Dos años después, en 1998, su personaje de Jack en ‘Titanic’, dirigida por James Cameron, no tuvo espacio en la famosa tabla que salvó a Rose (Kate Winslet), pero sí le aseguró nuevos papeles principales. Ayudó que la película gozara de un rotundo éxito: fue la primera en recaudar mil millones de dólares y ganó once de sus catorce nominaciones a los Óscar. El suyo propio tardó en llegar, pues la Academia no le entregó la preciada estatuilla hasta 2016 gracias a ‘El renacido’ (2015), y usó su discurso de aceptación como altavoz para reivindicar la lucha contra el cambio climático y la protección de las poblaciones indígenas.