El cáncer del rey Carlos III, su rutina y una frustración: hablamos con el exjefe de prensa de Buckingham

"La familia real británica no es muy buena celebrando cumpleaños. No les gusta armar escándalo por nada y, francamente, no es una fecha importante. El rey Carlos III cumple 76 años, es solo otro cumpleaños más. Cuando llegue a los 80 podría ser un poco diferente, pero ahora él podría celebrarlo en familia con una cena, pero será una celebración tranquila". Así nos cuenta a la web de Informativos Telecinco el exjefe de prensa de Buckingham y comentarista real Dickie Arbiter.

Este jueves 14 de noviembre, el monarca británico alcanza los 76 años de edad. No es una fecha redonda, pero sí especialmente significativa, ya que es la primera vez que festeja su aniversario desde que se conoce que padece cáncer. Un año distinto al resto y en el que ha tenido que asumir no sólo sus problemas de salud, también los de su nuera, Kate Middleton -que ya ha finalizado su tratamiento contra el cáncer- y cumplir con sus compromisos institucionales como Jefe de Estado de Reino Unido.

Para conocer de primera mano cómo ha sido este año del soberano, este medio se ha puesto en contacto con Arbiter, conocido por haber sido secretario de prensa de la difunta reina Isabel II, así como de Carlos III y la difunta Lady Di cuando eran príncipes de Gales. Fue en 1988 cuando se unió a la Oficina de Prensa del Palacio de Buckingham. Era tal su relación con los Windsor que, según cuenta el exportavoz de casa real, la princesa Diana de Gales le ofreció un almuerzo por su 50 cumpleaños en su apartamento del Palacio de Kensington.

Pregunta: ¿Cómo manejó el Palacio de Buckingham el cáncer del rey Carlos III?

Respuesta: Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que el primer año del rey tras el fallecimiento de su madre, la difunta reina Isabel II, fue muy bueno. Obviamente llevaba años entrenándose para el cargo y era muy popular. Cuando apareció por primera vez, el día después de que la difunta reina falleciera en 2022, no fue empezar de nuevo. Así que 2023 fue un muy buen año para él. Tuvimos la coronación que atrajo a miles de personas a Londres para verlo en las calles, y otras miles lo vieron en la televisión a nivel mundial.

Pero a principios de 2024 llegó el anuncio desde el Palacio de Buckingham de que el rey iba a ir al hospital para que le revisaran un agrandamiento de próstata. Muchos periodistas se alegraron, obviamente, no acerca de ir al hospital, sino sobre que Buckingham se sincerara sobre un asunto que se trataba de enfermedades, porque en el pasado eran muy reticentes a decir lo que le pasaba a la monarca, como ocurrió con la difunta reina en sus últimos meses, que todo lo que dijeron fue que tenía problemas de movilidad y no fueron más allá. Por eso, que dijeran que el rey iba a ir al hospital fue una buena noticia, no necesariamente sólo para los medios de comunicación, sino para decenas de miles de hombres en Reino Unido que son muy reacios cuando tienen un problema de próstata a ir a que les revise un médico de cabecera. Así que el hecho de que Buckingham saliera a decir que el rey iba a ser revisado, creo que fue sin duda un bien al Servicio Nacional de Salud, donde habían tenido quizás unas 100 consultas al día y pasaron a tener más de 1.800 consultas. Así que fue un buen movimiento por su parte.

Eso sí, fueron muy cuidadosos en la forma en la que hicieron este anuncio. Dijeron que un cáncer toma muchas formas y no iban a ser específicos en cuanto a lo que era. Creo que muchos comentaristas pensaron: 'Fue al hospital por un agrandamiento de próstata, tal vez sea eso', pero Buckingham no iba a confirmar de una manera u otra lo que era, sólo iban a decir que tenía un cáncer.

P: ¿Cómo ha gestionado el soberano su enfermedad con su compromiso con la Corona en su día a día?

R: Para ello hay que explicar las tres funciones que tiene el rey. La primera es recibir diariamente los documentos del Estado, firmar las actas del Parlamento y nombrar a los consejeros privados, nombrar al Primer Ministro. La segunda función del Rey es la de Jefe de la Nación, que consiste en viajar por todo el Reino Unido, conocer gente, abrir fábricas, abrir escuelas, dar paseos -algo que él siempre ha disfrutado-. Y en la tercera parte de su trabajo es la de ser jefe de la Commonwealth.

Así que, volviendo a su cáncer, se le dijo que sería capaz de cumplir con su papel constitucional, pero tendría que hacerlo a puerta cerrada. No había ningún tipo de reuniones que normalmente tenía cara a cara, como reunirse con el Primer Ministro todos los miércoles a las 6:00. Eso no iba a ocurrir. Él podría tener una nueva reunión con su Primer Ministro pero de forma telefónica. Conversaciones y reuniones cara a cara no eran una opción en las primeras etapas de su tratamiento. Eso supuso una gran frustración para el rey, pero escuchaba a sus asesores médicos y a su esposa, la reina Camila, que tiene una gran influencia sobre cómo dirige su trabajo.

En el pasado, a Carlos III se le acusó de ser un adicto al trabajo, un workalcoholic, de trabajar hasta altas horas de la mañana, empezar temprano e incluso quedarse dormido en su escritorio. Sin embargo, con su tratamiento contra el cáncer le dijeron que iba a tener un almuerzo en el medio del día, eso es algo que nunca ha tenido porque no le gusta la idea de tener un almuerzo y, por ende, un descanso. Pero aun así, pudo desempeñar su papel constitucional, lo que significó que la institución de la monarquía británica seguía funcionando sin problemas cuando llegamos a la Pascua el pasado mes de abril.

P: Fue entonces cuando, después de que suspendiera su agenda por varias semanas, retomó sus compromisos.

R: El primer indicio de que iba a venir de vuelta y empezar a cumplir con su papel fue en la misa de Semana Santa en la capilla de San Jorge en Windsor, cuando dio un corto paseo. Obviamente, tenía el visto bueno de su equipo médico, por lo que fue por eso por lo que lo hizo. Y podías ver en la luz de su cara lo mucho que lo disfrutó, y desde entonces, así ha seguido. Estábamos en racha porque iba a volver a sus compromisos y a empezar a hacer giras. Esto era importante para su papel. Su difunta madre, la reina Isabel II, siempre decía que algo tenía que ser visto para ser creído, que es, supongo, su manera de decir que era la reina del Reino Unido, y que había que verla para creerla. Así que el rey volvió a sus compromisos en abril. Supongo que la guinda del pastel de los compromisos fue su gira por Australia.

Todavía está recibiendo tratamientos, esperemos que en los próximos años no tenga una recaída

P: ¿De qué forma se ha visto en Reino Unido el papel que ha desempeñado el soberano este año?

R: En general, si miras de la manera en la que el rey ha operado libremente en la segunda mitad del año, lo ha hecho bastante bien. De hecho, lo ha hecho extremadamente bien y creo que es muy importante para él, para la reina Camila y para el pueblo. ¿Qué nos espera para 2025? Bueno, eso está por ver. Todavía está recibiendo tratamientos. Él puso su tratamiento en un segundo plano o su equipo médico puso su tratamiento en un segundo plano cuando visitó Samoa, porque para él era importante asistir a esa reunión como jefe de la Commonwealth porque era su primera reunión como jefe. Así que su primer año con este cáncer ha sido bueno. Quizás haya sido preocupante para su familia porque su nuera, Kate, también tiene cáncer. Poco a poco vamos volviendo al deber público. Pero al rey se le ve bien. Parece en forma, sano, tan sano como se puede estar con el tratamiento del cáncer. Y esperamos que continúe como está y no haya ningún tipo de recaída en los próximos años.

P: Muchas personas se cuestionan por qué Buckingham ha gestionado de una forma el cáncer del rey Carlos III, del que apenas han trascendido detalles, y de otra forma el de Kate Middleton.

R: El rey este año ha hecho muchas cosas. Ha tenido compromisos y se le ha visto mucho en público. Se ve muy feliz con lo que está haciendo. El caso de Kate es un problema ligeramente diferente. Debes recordar que en enero fue sometida a una operación abdominal. No sabemos cuál fue esa operación, pero ella estuvo en el hospital durante dos semanas, mucho tiempo para estar en el hospital por una operación abdominal, así que... No voy a decir que fue grave, porque cualquier anestesia lo es, pero que me dijeran después que tenía cáncer y que iba a recibir tratamiento preventivo fue un shock para todos. Y su período de tratamiento fue muy diferente al del rey.

El rey pudo continuar su labor con normalidad. Pero Kate tiene una familia joven, como dijo en el video de marzo, tuvo que encontrar el momento adecuado para que sus hijos lo entendieran. Y así fue. Supieron que su madre estaba recibiendo un tratamiento preventivo y al que ella estaba respondiendo. La vimos este pasado fin de semana. Se la vio bien, tenía buen aspecto. Por eso es importante que su presencia siga adelante, así que tenemos que tomar todo con calma.

Sería muy injusto para Guillermo dejar repentinamente los asuntos de Estado en sus manos

El cáncer es una enfermedad muy aterradora y nadie puede ponerse la mano en el corazón y decir que sabe cómo manejarlo. Y cada persona lo maneja de una forma, y el rey lo ha manejado notablemente bien. Ha vuelto al trabajo a tiempo completo, aunque manteniendo su ritmo. Kate, por el contrario, está presente en varias ocasiones importantes, lo que contribuye en gran medida a convencer a la gente de que está progresando porque se ve bien. Y el hecho de que ella vaya a estar celebrando la Navidad también es una buena noticia. Espero que cuando llegue 2025 la volvamos a ver a pleno rendimiento como miembro trabajador de la familia real.

P: ¿Cómo se percibe en Reino Unido la estabilidad de Carlos como rey? No sé si hay gente que piensa que debería dar paso a su hijo, el príncipe Guillermo, y que reine él.

R: No, no hacemos cosas así en este país. Se ha hecho en España y en Dinamarca, pero nosotros no hacemos eso. El rey está sano y está lo más en forma posible mientras recibe el tratamiento del cáncer, y no corresponde al rey decidir eso, corresponde al Gobierno decidir quién tomará el poder cuando muera el monarca. Además, sería muy injusto para Guillermo dejar repentinamente los asuntos de Estado en sus manos.

Debes recordar que una de las quejas de la reina era que no pudo disfrutar de sus hijos porque en ese momento su padre estaba enfermo de cáncer. Por lo tanto el deber tenía prioridad sobre las cuestiones familiares, así que tuvo que dejar atrás a su familia. Tuvimos una situación similar con Carlos y Diana cuando Guillermo y Harry nacieron, que por apoyar a la reina no tuvieron tiempo de calidad con sus hijos. Por ello, se les insistió a Guillermo y Kate que debían pasar tiempo con sus hijos y no terminar haciendo lo que hizo el rey con los suyos. Así que Guillermo está haciendo un muy buen trabajo apoyando a su padre, el rey, y continuará haciéndolo en el futuro, junto a Kate. Ahora no hay lugar para un regente porque el rey mental y físicamente es capaz de hacer el trabajo que heredó, y lo seguirá haciendo, como dijo en 2022, "durante el tiempo restante que Dios me conceda".

P: ¿La enfermedad del rey podría mejorar la relación del príncipe Harry con la familia real?

R: No sé si podría mejorarla o no, pero Meghan es una historia completamente diferente. Ellos son los que eligieron separarse. Querían lo mejor de ambos mundos, y probablemente Meghan más que él. Bueno, lo que todo el mundo parece olvidar es lo que ocurrió en 1999, cuando el príncipe Eduardo se casó con Sofía de Edimburgo. Entonces era productor de televisión y consultor de relaciones públicas y con la bendición de la reina pudieron continuar haciendo sus respectivos trabajos y al mismo tiempo emprender compromisos reales. Bueno, no funcionó. No funcionó porque la entonces condesa de Wessex, ahora duquesa de Edimburgo, supuestamente dijo todo tipo de cosas despectivas sobre políticos y sobre ciertos miembros de la familia real. Eduardo, por otro lado, estaba haciendo documentales en ese momento y se le hizo casi imposible continuar porque las cadenas no estaban interesadas. Así, ambos decidieron que renunciarían a sus funciones en el sector privado y se convertirían en miembros a tiempo completo de la familia real, y desde entonces han hecho un trabajo increíblemente bueno.

No veo por qué la familia real tenga que disculparse con Harry y Meghan

En lo que respecta a Harry y Meghan, no es tan color de rosa como pensaban que sería. ¿Qué pasa si regresan al Reino Unido? Bueno, siguen diciendo que quieren una disculpa por parte de la familia real. Personalmente, no veo por qué la familia real tiene que disculparse, porque son ellos los que han hablado mal de la familia real, como hicieron con la entrevista con Oprah Winfrey, con el documental de Netflix y con el libro. Así que él tiene mucho de qué responder, al igual que ella. Y no creo que el pueblo de Reino Unido quiera especialmente recuperarlos. Y si lo hacen, prefieren tener a Harry de regreso sin Megan.

