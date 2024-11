En conversaciones con The Daily Express US, el político mostró a principios de este año su total rechazo hacia Harry, acusándole de haber "traicionado" a su abuela, Isabel II. "Es imperdonable", apuntaló Trump. También explicó que, de haber podido ejercer el poder en aquel momento, no habría ofrecido protección alguna al duque de Sussex. "Estaría solo si fuera por mí", añadió.