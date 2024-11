Ángel Llácer reaparece públicamente en los Premios Ondas, cojeando e informando sobre su estado de salud

El protagonista intenta retomar la normalidad a pesar de las secuelas que le ha dejado este grave problema de salud. Poco a poco supera con optimismo y el convencimiento de que, aunque ya no volverá a ser el de siempre, no será porque no lo haya puesto todo de su parte. Ya empieza a acudir a los platós de televisión, donde ha llegado a mostrar las impactantes cicatrices que tiene en una de sus piernas revelando que "aprender a caminar ha sido toda una metáfora. Literalmente, he aprendido a poner un pie detrás de otro. No puedo saltar ni subir escaleras, solo andar y lo hago lentamente".