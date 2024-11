La reina Letizia ayuda a una vecina de Chiva con un problema personal: "Ha reaccionado inmediatamente"

"He saludado a la reina y me ha chocado la mano. Y le he dicho si me podía hacer una foto con ella y me ha dicho que sí. Muy agradable y muy cercana. Que mucho ánimo y mucha fuerza" ha apuntado otra de las habitantes de Chiva, que ha reconocido que "tanta suerte no he podido tener y al rey lo he visto solo de lejos" Misma impresión que otro vecino, que ha desvelado que los monarcas les han dicho "que iban a llegar todas las ayudas posibles a todos los afectados, y procurar la máxima aceleración al tema".