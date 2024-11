10 años sin la duquesa de Alba: una infancia traumática, su apodo secreto y una guerra familiar

"Esta es la historia de una mujer única. Es la historia no oficial, porque no he pedido en ningún momento autorización a la Casa de Alba para escribirla. Mi ética profesional me lo impide: el trabajo de un biógrafo no es el de solicitar permiso, sino el de actuar con total libertad para retratar a un personaje y a una época. Ahora bien, exigir total autonomía no significa inventarse o deformar los hechos: esta es una biografía rigurosa de una mujer irrepetible, fascinante en muchos sentidos y dueña de una personalidad que rebasa las categorías fáciles. También es la historia de todo un siglo y de una clase social que comenzó 1900 disfrutando del esplendor de la belle époque y pronto tuvo que despertar de su plácido sueño cuando las revoluciones y las guerras tiñeron de sangre el continente. Muchos lo perdieron todo y muy pocos sobrevivieron. Los que lo hicieron tuvieron que adaptarse a un mundo donde las viejas estructuras ya no servían. En medio de tantos cambios súbitos, ella no solo sobrevivió. Ella hizo mucho más", cuenta la autora en la biografía.