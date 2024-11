Muere Dennis Bryon, segundo baterista del grupo Bee Gees, pocos días después del fallecimiento de Colin Petersen

Esta noticia ha sorprendido a muchos de los fans ya que, con solo unos días de diferencia, dos bateristas de la banda fallecían de manera repentina. Tras anunciar la muerte de Petersen, no se concretó los motivos, aunque los trabajadores de ‘The Best of The Bee Bees Show’, una banda tributo al grupo, confirmaron que fue por una caída, según 'Mirror'.

Dennis Bryon fue un importante músico de la banda durante la década de los años 70. Participó en algunos de los mejores temas del grupo como “Stayin’ Alive”, “How Deep is Your Love”, “You Should Be Dancing”, “More Than a Woman”. La banda no se encontraba en su mejor momento cuando entró a formar parte del equipo, ya que la mayoría de ellos tenían problemas con el alcohol y las drogas. A ello se unió que las ventas de sus álbumes cayeron en picado.