Muere Colin Petersen, el primer baterista de los Bee Gees, a los 78 años

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen. Él enriqueció nuestras vidas y unió a nuestro grupo con amor, cuidado y respeto. No sé cómo podríamos seguir adelante sin su sonrisa radiante y su profunda amistad. Te amamos, coronel. Descansa en paz”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta oficial de Best of The Bee Gees, el grupo en el que tocaba Colin Petersen actualmente.