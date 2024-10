La brutal carta de la prensa noruega a Marius, hijo de Mette-Marit: "Merece una pena de prisión incondicional"

"Como periodista, he sido uno de los que en ocasiones ha centrado la atención en usted. Después de todo lo que ha pasado este otoño - y con la dura mención que Se og Hør ha hecho de ti casi a diario - es posible que hoy me odies . Pero aprovecho para escribirte de todos modos y espero que lo leas", comienza el editor.

Andersen recuerda que hace siete años, la princesa Mette-Marit publicó en la página oficial de la Casa Real, Kongehuset.no, una misiva con motivo del 20 cumpleaños de Marius. En ella, reflexionó sobre las cargas y libertades que pendían sobre su hijo y afirmó que ser su madre "el regalo más grande de mi vida". También pidió a los medios que respetaran la privacidad de su primogénito y que le mantuvieran en un segundo plano. "Marius ha estado expuesto a presiones por parte de algunos sectores de la prensa noruega, lo cual no creo que sea necesario (...) He decidido pedir a algunos medios de comunicación noruegos que le permitan abandonar un enfoque que no desea".