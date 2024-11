Ellen Degeneres y Portia de Rossi se marchan de EEUU tras la victoria de Donald Trump: "Nunca volveremos"

La pareja decidió “salir de una vez” del país inmediatamente después de la victoria de Trump frente a la demócrata Kamala Harris , un resultado que les hizo sentirse “muy desilusionadas” , según confirmaron fuentes a TMZ. El apoyo de Degeneres a Harris durante la campaña fue explícito e incluso supuestamente llegó a donar 3.300 dólares para la misma, según recoge The New York Post.

Según The New York Post, al parecer actualmente viven en Cotswolds, al suroeste de Inglaterra, a casi dos horas de Londres, en un área rodeada de celebridades como los Beckham o Kate Moss. De esta forma, la pareja se une a la lista de celebridades que están comenzando a exiliarse fuera del país tras la victoria del presidente electo, como Eva Longoria que cambiaba Estados Unidos por México y España, o la hija trans de Elon Musk, Jenna Wilson, que aseguraba en Threads (la red social de Meta) que no veía su futuro en el país norteamericano.