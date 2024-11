Conor McGregor se pronuncia en un comunicado tras su condena por agresión sexual “Sé que cometí errores”

El juez Alexander Owens señaló ya al inicio del juicio a comienzos de noviembre que el caso era de carácter civil, por lo que no implicaría en ninguna circunstancia una condena penal para el excampeón de artes marciales mixtas, sino una indemnización, como así ha ocurrido finalmente por un caso de agresión.

El juez Alexander Owens explicó que la indemnización aborda los "daños generales y especiales", que incluyen gastos médicos, que ha sufrido Hands si bien no contempla "daños ejemplarizantes ni agravados", lo que hubiese elevado la cuantía.

Ahora, el irlandés se ha pronunciado a través de sus redes sociales para lanzar un mensaje a sus seguidores, en el que ha reconocido que cometió "errores". "La gente quiere saber de mí, necesitaba tiempo. Sé que cometí errores. Hace seis años, nunca debí haber respondido a sus intentos de comunicación. No debí haber acudido a esa fiesta. Nunca debí haberle dado la espalda a la mujer que más amo en el mundo. Eso es todo culpa mía", comienza relatando.

El luchador señala que recurrirá la decisión judicial. "Por mucho que lo lamente, todo lo que pasó esa noche fue consensuado y todos los testigos presentes lo juraron bajo juramento. He dado instrucciones a mi equipo legal para que apele la decisión", ha remarcado McGregor, a quien se le vio salir de las dependencias judiciales acompañado de su mujer.

El excampeón de la UFC ha señalado que, pese a la condena, continuará con su carrera y regresará a los entrenamientos. "No puedo volver atrás y seguiré adelante. Estoy sumamente agradecido con mi familia, mis amigos y mis seguidores de todo el mundo que han permanecido a mi lado. Eso es todo. No hay más. ¡Vuelvo al gimnasio! ¡La lucha me espera!", ha concluido en su texto.