Si bien el vestido de la monarca ha llamado especialmente la atención, ha habido un detalle de su look que no ha pasado desapercibido y que ha eclipsado el retrato de Letizia. Se trata de su anillo .

Tal y como recogen en la página web de la marca, la cita escogida para el anillo se inspira en la última línea de la obra maestra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. "Este romántico anillo hecho a mano celebra el amor como una fuerza imparable que moldea la esencia misma de la existencia y revela su notable capacidad para mover montañas y manifestar lo extraordinario". Además, posee el mensaje oculto en la parte interior: "As long as I'm existing, you will be loved" ("Mientras yo exista, tú serás querido"), que se inspira "en una antigua balada inglesa, originaria de la Edad Media". "Este mensaje evocador transmite la esencia del amor eterno y resuena a través de los siglos, capturando la esencia del verdadero amor y la dedicación", señalan.