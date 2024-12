El finalista de 'Gran Hermano' reacciona a la decisión de Elsa de terminar con su amistad

El novio de Violeta Crespo toma una tajante decisión tras las palabras de la vasca sobre él

Elsa rompe su relación con Edi y explica el motivo: "Le he cantado las cuarenta"

Edi ha respondido tajante a Elsa tras decidir romper la amistad con él. El finalista de 'Gran Hermano' ha tomado una drástica decisión tras escuchar las declaraciones de la que fuera su íntima amiga durante el concurso, que asegura sentirse profundamente decepcionada con él por hacer alusión a una presunta "atracción" que ella podría haber sentido por él.

La de Bilbao, de 30 años, explicaba en un directo de Instagram en el que conectaba con Juan y con Adrián que desde el pasado viernes no ha vuelto a saber nada del novio de Violeta. Lo contaba de tal forma que el ganador de 'Gran Hermano' se daba cuenta de que las cosas entre ellos parecían estar tensas. "¿Pero está todo bien?", le preguntaba a la joven. "No", respondía ella muy seca.

En ese momento, la que fuera la primera expulsada de la decimonovena edición de 'Gran Hermano' explicaba que le ha "cantado las cuarenta" al de Finisterre por lo que había dicho de ella durante su intervención en '¡De Viernes!', donde había dejado caer que ella habría sentido "atracción" por él. "Por mi boca jamás ha salido esa palabra. Siempre he dicho que no me gustaba. Hasta con mis amigas, por Whatsapp. No sé nada de él. Fuimos juntos al aeropuerto... y hasta hoy. No hay ningún tipo de relación", aclaraba la vasca.

Ahora, Edi ha respondido a estas declaraciones de Elsa. "Se me deja a mí como si hubiese decepcionado a alguien. Yo he salido de la casa hace una semana y me he dedicado a intentar arreglar mi futuro y el poco tiempo que he estado aquí se lo he dedicado a mi hijo", ha comenzado explicando el empresario que cuenta con un negocio de cabañas en su tierra natal.

La drástica decisión de Edi sobre Elsa tras terminar su amistad

"No sé qué se pretende... pero, sinceramente, si alguien me tiene algo que decir, tiene mi teléfono, me llama y se aclara todo. Yo no tengo ninguna intención de meterme con nadie ni darle más bola porque me está sorprendiendo un poquito todo y me están doliendo ciertas cosas", ha expresado el novio de Violeta, expresando su tajante decisión sobre el asunto.