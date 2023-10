Las amigas de Maya Villalobo en Israel se despiden de ella: "La sonrisa más hermosa en el cielo"

"Aparentemente, no todas las historias tienen un final feliz. He estado orando por ti. Yo te estaba esperando. Perdón por no estar contigo en tus últimos momentos. Te amo y siempre lo haré. Vas a estar siempre en mi corazón, mi amiga. Que tu recuerdo sea bendecido y descanse en el paraíso mi ángel puro", ha señalado la amiga de Maya en las últimas horas.