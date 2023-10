De un pueblo de Almería a un búnker de Israel: el sueño de Rocío que se convirtió en pesadilla

"Estaba muy ilusionada", dice Silvana. El sueño de su madre se estaba cumpliendo hasta que viajaron a Tel Aviv y se convirtió en una pesadilla de bombardeos , miedo y alarmas . Desde entonces intentan no salir del hotel y si lo hacen no se alejan demasiado por si hay que volver a refugiarse.

"Hasta que no estemos en el avión no estaremos tranquilos. Mi madre me dice que no me preocupe, que ha visto lo que quería ver", explica Silvana, que ahora quiere borrar de su memoria un viaje que regaló a su madre para que fuera inolvidable.