El rey Carlos III será operado de un tumor benigno en la próstata la semana que viene

El rey Carlos III acudirá la próxima semana a un hospital para ser tratado de problemas derivados de un agrandamiento de próstata , un situación que la Casa Real británica ha descrito como "benigna" y que, como ha recordado, es "común" entre los hombres que han alcanzado cierta edad --el monarca tiene 75 años--. La intervención, de la que no se han dado detalles, obligará al rey a aplazar durante el "corto periodo" de recuperación sus compromisos oficiales, ha explicado el Palacio de Buickingham en un escueto comunicado.

Lo que sufre Carlos se llama hiperplasia prostática benigna (HPB). Benigno significa que no es cáncer, y la hiperplasia significa demasiado crecimiento celular. La HPB no es cáncer y no aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata en un futuro. La HPB es la afección prostática más común en personas mayores de 50 años.