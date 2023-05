Coronación de Carlos III: los dedos salchicha del rey vuelven a preocupar a los británicos

El rey Carlos III ha bromeado previamente sobre la apariencia de sus manos. E incluso los llamó sus ‘dedos de salchicha’ en una carta que le escribió a un amigo cuando describía a su hijo recién nacido, el Príncipe Guillermo. ‘No puedo decirte lo emocionado y orgulloso que estoy. Realmente se ve sorprendentemente apetitoso y tiene dedos de salchicha como los míos”, escribió, citado en Charles, The Man Who Will Be King de Howard Hodgson.