¿Por qué ha tardado Kate Middleton dos meses en anunciar que tiene cáncer?

Middleton ha empezado su comunicado dando las gracias por el apoyo recibido : “Quería tomar esta oportunidad para daros las gracias de manera personal por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por vuestra comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía”.

La princesa de Gales ha explicado que cuando se sometió a la “importante cirugía abdominal” su estado era no-canceroso, pero en las pruebas realizadas tras la operación, se confirmó lo contrario: “Han sido unos meses increíblemente duros para la familia entera, pero he tenido un fantástico equipo médico, que me ha cuidado de manera excelente y por lo que les estoy muy agradecida. En enero me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres, y entonces mi estado era no canceroso. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación encontraron que había habido cáncer presente”.