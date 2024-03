Kate Middleton anuncia que tiene cáncer y se acuerda de Guillermo: "Es una gran fuente de consuelo y tranquilidad"

Kate Middleton ha desvelado por fin el misterio de las fotos retocadas, de no aparecer en público. Tiene cáncer, de hecho ya ha empezado a tomar sesiones de quimioterapia preventiva, un primer estadio a la hora de enfrentarse a la enfermedad. El rey Carlos III se ha mostrado orgulloso de ella. Kate optó por no revelar qué tipo de cáncer tiene, pero dijo que se encuentra en las primeras etapas del tratamiento. El rey está "muy orgulloso de Kate por su valentía al hablar como lo hizo" y dice que permanece en "estrecho contacto con su amada nuera". Kate ha manifestado que la familia ahora necesita “tiempo, espacio y privacidad” mientras ella completa su tratamiento. Y cree que no volverá a trabajar en Semana Santa, como anunció previamente el palacio.