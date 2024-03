Las palabras de Kate Middleton para comunicar a sus hijos su cáncer y por qué lo ha comunicado hoy

"Nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien". Como Guillermo, se han centrado en sus hijos de 11, 9 y 6 años . " Les digo que estoy bien, que me hago fuerte cada día ", ha aseverado Kate sobre cómo ha comunicado a sus hijos que tiene cáncer, lo que ha podido ser una de las razones de la tardanza en comunicarlo y también de la fecha elegida. Guillermo fue el primero en saber la noticia y para él también hubo un mensaje de afecto al comunicar al mundo su dolencia.

"Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu", ha explicado la princesa de Gales visiblemente conmovida.