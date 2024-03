El rey Carlos III, tras anunciar Kate Middleton su diagnóstico de cáncer: "Estoy muy orgulloso de ella"

El anuncio del cáncer de Kate marca el último golpe a la Familia Real británica. La princesa de Gales ingresó en The London Clinic para una cirugía abdominal el 16 de enero y en ese momento se pensaba que su condición no era de un diagnóstico canceroso, pero después de la exitosa operación detectaron cáncer. El rey Carlos III ingresó en el mismo centro hospitalario pocos día después que Kate, también para un procedimiento que se consideró no relacionado con el cáncer.