Al igual que el rey Carlos III , la princesa de Gales no ha compartido el tipo de cáncer que padece, y lo único que se sabe es que ya ha comenzado a someterse a un tratamiento de quimioterapia.

Kate Middleton reaparecía con un vídeo para aclarar todas las dudas sobre su estado de salud y en él confirmaba su diagnóstico. Mirando a cámara, Kate aseguraba que cuando recibió la noticia fue un "gran shock" porque la operación abdominal a la que se sometió el pasado 16 de enero fue todo un éxito y no esperaba que la enfermedad fuera cancerosa .

La Princesa de Gales aseguraba que "mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva" y en estos momentos "me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".