El polémico momento de Joe Biden: una mujer negra espera para fotografiarse con él, pero el presidente de EEUU la ignora

El presidente de EEUU, Joe Biden , sigue en el punto de mira de todos los que cuestionan su capacidad para optar a la reelección , especialmente, tras el debate con Donald Trump . Él ha confirmado que no se va, que se queda . Sin embargo, ha protagonizado otro momento que no ha tardado en hacerse vital en las redes sociales.

En él se puede observar al presidente, que se hace varios selfis con simpatizantes durante un mitin celebrado el viernes en Wisconsin . Al lado, una mujer negra espera su turno, pero el presidente no le hace caso.

Fuentes próximas han confirmado tanto al 'New York Times' como al portal de noticias Axios este encuentro, del que no se esperan declaraciones posteriores y que tiene lugar después de que hasta cinco congresistas demócratas han declarado ya públicamente que Biden no está preparado para la reelección, visto su errático comportamiento en el debate contra Donald Trump, celebrado la semana pasada en Atlanta.