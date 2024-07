Una recreación 3D del atentado contra Donald Trump muestra lo cerca que estuvo de la muerte

Si bien no constituye una prueba forense, sí se trata de un intento de visualizar cómo el giro de cabeza que efectuó el expresidente estadounidense justo antes de que disparasen contra él fue clave para que la bala solo rozara su oreja .

En el lugar había dos parejas de francotiradores a ambos lados del candidato, pero la que estaba más cerca del sospechoso no pudo verlo con claridad porque las ramas se interponían en su visión y no reaccionaron a tiempo. La pareja más alejada, no obstante, si tenía visión directa para abrir fuego y matar a Crooks.