Joe Biden abre la puerta a abandonar la carrera electoral, pero solo si se lo recomiendan los médicos

Así lo recoge el diario ' The New York Times ', que cita un extracto publicado de la entrevista de Biden con Ed Gordon, de BET News, en la que el dirigente ha destacado que no tiene ningún problema de salud y que, solo si se diese el caso y fuera necesario , abandonaría su carrera para la reelección.

"Si me retiro, tendrá que ser por una cuestión médica. Un doctor que me analizase y me dijera que tengo un problema de salud con el que no puedo continuar en la campaña", ha declarado. "Después del debate, en el cual cometí claramente un error, no pensaba que las cosas fueran a ponerse tan divididas con respecto a este asunto. Pero si salgo de la campaña, será porque un especialista me lo recomiende", ha sentenciado.