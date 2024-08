"Los soldados, tanques y bases rusos son objetivos legítimos según el Derecho Internacional", ha afirmado Jens Stoltenberg en declaraciones al diario alemán 'Welt am Sonntag', argumentando que el objetivo de esta ofensiva no era otro que establecer una "zona de amortiguación para disuadir a Rusia de nuevos ataques a través de la frontera".

"Y según el Derecho Internacional, este derecho no termina en la frontera ", ha añadido el político al citado medio germano, agregando que "es decisión de Ucrania (elegir) cómo defenderse".

No obstante, el representante de la Alianza Atlántica ha aclarado que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "no discutió de antemano su planificación para la ofensiva de Kursk con la OTAN", por lo que, "en este sentido, la OTAN no jugó ningún papel".