La justicia aplaza la sentencia a Donald Trumppor el 'caso Stormy Daniels' hasta después de las elecciones

Los abogados de Trump solicitaron en agosto el aplazamiento, argumentando que no habría tiempo suficiente antes de la sentencia para que la defensa pudiera apelar la anulación de la condena debido a la decisión del Tribunal Supremo estadounidense acerca de la inmunidad presidencial.

El fallo del tribunal acerca de esa inmunidad establecía que los presidentes no pueden ser procesados penalmente por sus actos oficiales y que las pruebas de esas acciones no pueden ser utilizadas para ayudar a probar casos penales relacionados con acciones no oficiales.