La expareja de Alberto Fernández le dijo al médico que su moretón en el ojo “fue un golpe involuntario”

La investigación por la denuncia de malos tratos de la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez , contra Alberto Fernández sigue su curso. El que fue médico de la Casa Rosada, Federico Saavedra , ha declarado ante la Fiscalía que trató a Yáñez de un “golpe involuntario”, según los medios locales con acceso al expediente judicial.

El ex titular de la Unidad Médica Presidencial, en su declaración testimonial frente al fiscal Ramiro González, ha reconocido haber visto un moretón en el ojo de Fabiola Yáñez y le recomendó un tratamiento con árnica y heparina. No obstante, ha aclarado que no volvió a ver a la entonces pareja de Fernández con lesiones ni tuvo conocimiento de supuestas golpes.