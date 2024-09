El juez valora aplazar 'sine die' la declaración de Dominique Pèlicot: tiene una piedra en la vesícula y una infección renal

La abogada de Pèlicot , acusado con otros 50 más, Béatrice Zavarro , ha explicado a los medios que el acusado la llamó a ella desde la cárcel para contarle el diagnóstico médico y precisar que no podrá estar presente este lunes en el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse (sureste de Francia). Al ser preguntada sobre si Dominique Pelicot acudirá a la audiencia, la respuesta de la abogada fue tajante: "seguro que no. Está empezando ahora un tratamiento".

Zavarro rechazó este lunes, como lo ha hecho en los últimos días, la tesis de que las dolencias que alega su cliente sean una excusa para no declarar y no comparecer, repitió que el acusado quiere explicarse ante su exmujer (se divorció de Gisèle en agosto) y ante sus hijos, y que confía en que no sea necesario posponer el proceso ‘sine die’.