Israel reconoce que entra en una nueva fase de guerra y centra el foco en el frente norte con Líbano

"El centro de gravedad se mueve hacia el norte . Estamos desviando fuerzas, recursos y energía hacia el norte", ha manifestado Gallant durante una visita al personal de la Fuerza Aérea israelí en la base de Ramat David, a unos 40 kilómetros de la frontera con Líbano, según recoge ' The Times of Israel '.

Aunque en la jornada de este miércoles se ha conocido que la 98ªDivisión de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha sido desplegada en el norte tras combatir en la Franja de Gaza, Gallant ha aseverado que las autoridades israelíes no se olvidan de los rehenes capturados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ni de la situación en el sur. "No nos hemos olvidado de los rehenes y no nos hemos olvidados de nuestras tareas en el sur. Este es nuestro deber y estamos cumpliendo al mismo tiempo", ha remachado el ministro de Defensa.