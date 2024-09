The New York Times señala que Israel manipuló y fabricó los dispositivos que explotaron contra Hizbulá

El diario The New York Times ha informado este jueves que fueron los israelíes los que intervinieron en varias empresas e incluso crearon algunas de ellas para poder fabricar y distribuir sin ningún intermediario los aparatos electrónicos que han estallado a los milicianos de Hizbulá que los portaban en el Líbano. Informa Noelia Tobías .

El fabricante japonés detrás de los 'walkie talkies' asegura que que, aunque lleven el logo de la empresa, son una imitación de su producto. En este sentido, The New York Times habla de los buscas e informa de que Israel no solo manipuló, sino que también fabricó los dispositivos que luego explotaron. Lo hizo según sus fuentes, utilizando los nombres de varias empresas como una taiwanesa y otra húngara.