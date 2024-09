Nasrallah, líder de Hezbolá: "Israel violó todas las líneas rojas, es una declaración de guerra"

El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah , ha pronunciado un esperado discurso tras dos días de intensos ataques contra la milicia libanesa. Durante su intervención, Nasrallah afirmó que Israel había violado todas las restricciones y líneas rojas al ejecutar lo que describió como ataques coordinados, calificándolos de " acto terrorista" y "masacre". Según el líder de la milicia, estos ataques representan "una declaración de guerra no solo contra Hezbolá, sino contra el pueblo y la soberanía del Líbano".

"No podemos dejarnos doblegar por este golpe, por grande o fuerte que sea. Y puedo asegurarles fielmente y con confianza que este golpe duro y sin precedentes no nos ha puesto de rodillas, y no lo hará", añade.