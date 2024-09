El ataque masivo contra miles de buscas y ‘walkie-talkies’ en el Líbano “puede cambiar los paradigmas de la seguridad"

El ataque masivo como el del Líbano no tiene precedentes, pero ¿podría provocar cambios en los sistemas de seguridad ? “Puede cambiar los paradigmas de la seguridad de aquí en adelante”, asegura Sonia Fernández, educadora en Ciberseguridad.

No es la primera vez que sucede. Ya lo vimos tras el 11-S con el transporte aéreo. “Tenemos que recordar que no hace muchos años se podían llevar líquidos en el avión”, recuerda Miguel Ángel de Castro, experto en Ciberseguridad en CrowdStrike,

No obstante, el escenario no es nuevo. “Cualquier dispositivo electrónico conectado, más antiguo o más moderno, puede ser utilizado como arma de guerra. No es la primera vez que lo vemos tampoco”, apunta Fernández. Ya ocurrió con los atentados del 11M.