Pese a ello, Donald Trump ha pedido el voto "masivo" para que no puedan "robarle" las elecciones que se celebrarán el próximo noviembre, alentando de nuevo las dudas sobre la legitimidad de los comicios si no gana. El neoyorquino sugirió que no se presentará otra vez en caso de quedarse sin Presidencia.

Además, ha alertado de la existencia de un "enemigo interno" y ha insinuado que "quizá" ordenaron su muerte. "En los últimos ocho años han intentado detenernos para poder llegar a nuestro gran futuro. Me han atacado, me han intentado eliminar con un 'impeachment', me han imputado, intentado eliminarme de las papeletas de voto y tal vez quizá matarme", ha denunciado. No es la primera vez que Trump realiza esta acusación.