La guerra de Oriente Medio, en directo: el Ejército de Israel afirma haber matado a otro alto cargo de Hizbulá en Beirut

08:59 H El ministro de Exterior francés defiende en Jerusalén el embargo de armas a Israel

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha defendido desde Jerusalén el embargo de armas a Israel propuesto hace unos días por el mandatario del país, Emmanuel Macron, una posición que le ha transmitido a su homólogo israelí, Israel Katz, quien ha mostrado su desacuerdo.

"Cuando pedimos un alto el fuego, no podemos al mismo tiempo proporcionar armas ofensivas a los beligerantes. Es una cuestión de coherencia", ha afirmado Barrot en una rueda de prensa recogida por el diario 'The Times of Israel'.

En ese sentido, ha explicado que garantizar la seguridad de Israel pasa por dejar "el uso de la fuerza" en favor del "diálogo y la diplomacia", razón por la que París "como la mayoría de los países del mundo, pide un alto el fuego en Gaza y en Líbano".