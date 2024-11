La "venganza" de Donald Trump hizo que Jeff Bezos cambiara su estrategia: "Piensa en Amazon, tiene muchos contratos con el gobierno"

Ángeles Blanco entrevista en directo a Martin Baron , exdirector del 'The Washington Post' y 'The Boston Globe', para conocer todos los detalles de las elecciones de Estados Unidos. El experto habla sobre el nerviosismo de Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon entre otros, ante la posible victoria de Donald Trump.

La presentadora, aprovechando la presencia del exdirector del medio de comunicación americano, le pregunta por qué por primera vez en décadas ha decidido no apoyar a ningún candidato, pese a que iba a hacerlo por Kamala Harris. Martin Baron es bastante claro: "No ha hablado conmigo, pero seguro que tiene que ver con sus otras empresas...".

Martin Baron señala que uno de los puntos por los que no se ha posicionado 'The Washington Post' es por el temor de su dueño, Jeff Bezo: "Trump dijo que se iba a vengar de sus enemigos políticos y siempre ha considerado a Bezos como un enemigo político debido a la cobertura de 'The Washington Post'... ahora Bezos está pensando en sus otros intereses, que son Amazon y Blue Origin".