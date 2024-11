Alarma en Europa tras la rotura de dos cables de fibra óptica submarinos claves para Internet: las sospechas apuntan a Rusia

Del mismo modo, el jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania (NKVC), Vilmantas Vitkauskas, explicaba este martes que la avería en el cable entre este país y Suecia, operado por la empresa Telia Lietuva, ya se detectó el domingo, aunque no trascendió hasta el día siguiente.

Estos sucesos, no obstante, no son los primeros que se registran de este tipo. La rotura del cable C-Lion1 es la tercera avería de una infraestructura finlandesa clave en poco más de un año, después de que en octubre de 2023 se dañaran el gasoducto submarino Balticconnector y un cable de telecomunicaciones, ambos con conexión con Estonia.

Las investigaciones alrededor de esos sucesos no han terminado, pero creen que esas roturas, específicamente, pudieron ser causadas por el ancla del buque mercante chino Newnew Polar Bear, que se dirigía a la ciudad rusa de San Petersburgo, si bien no han determinado si sucedió accidentalmente, como aseguran desde Pekín, o no.