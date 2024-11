Ilana Gritzewsky relata su horror tras 55 días secuestrada por Hamás: "Me rompieron la cadera, me explotaron el oído izquierdo..."

Un año y 70 días después Ilana no ha dejado de temblar y vive en un profundo estado de shock aferrada a la fotografía de su novio

Su pareja también fue secuestrada y nunca ha vuelto a verlo: "No importó cuánto les rogué a mis terroristas que me dejaran verlo"

Ilana Gritzewsky estuvo secuestrada 55 días en los túneles de Gaza. Ella fue liberada, pero su pareja permaneció en manos de Hamás. Hoy, con graves secuelas, pero dispuesta a recorrer el mundo entero para pedir la liberación de los rehenes y exigir la paz, relata ante nuestras cámaras el horror que vivió.

Un año y 70 días después Ilana no ha dejado de temblar. Vive en un profundo estado de shock aferrada a la fotografía de su novio. Eran las seis y media de la mañana cuando la golpearon brutalmente y la subieron en una moto en pijama y en calcetines.

“Me jalaron (cogieron) del pelo, me dieron un rodillazo en el estómago dejándome sin aire, pateándome y golpeándome todo el camino mientras me iban arrastrando en el piso (en el suelo). Me aventaron contra una pared. Lo único que me salvó para que no me violaran fue que estaba en menstruación”, relata.

“Me rompieron la cadera, me explotaron el oído izquierdo. Ya no escucho. Me lesionaron toda la mandíbula y me quemaron toda la pierna”, cuenta.

Ilana aún cojea. En ese estado la bajaron al infierno de los túneles. Allí supo que su novio también estaba secuestrado o vivo.

“No importó cuánto les rogué a mis terroristas que me dejaran verlo. Me volví más su títere. Les limpié la cocino, les limpiaba los baños, les hacía lo que querían nada más que para que me dejaran verlo”, relata.

Nunca lo volvió a ver desde el asalto al kibutz; su hogar. “Yo sé que sigue vivo. Lo sigo sintiendo en mi corazón y no me voy a dar por vencida”, recalca.

Ilana Gritzewsky, tras sobrevivir secuestrada por Hamás, levanta la voz contra el terrorismo

A pesar de las imágenes que registraron el fin de su cautiverio, Ilana no se siente liberada. Su alma, nos dice, sigue prisionera en Gaza.

“Si no levantamos nuestra voz contra el terrorismo nos va a llegar a cada uno y a cada uno de todo el mundo. Y hay que unirnos para lograr la paz, y yo les juré que iba a hacer todo, y es lo que estoy haciendo, y voy a seguir alzando mi voz”, subraya.

Ilana no va a parar hasta abrazar a su novio algún día.

