En Alemania copiaron un fusil entero . Date cuenta el problema en bandas terroristas con este tipo de armamento que no pasa ningún tipo de pruebas. Es ilegal 100%, asegura José Manuel Barranquero, de Armería Ekipol.

En España están prohibidas y su fabricación y tenencia, perseguida. Pero en Estados Unidos se puede fabricar armas en casas y son pocos los estados que las han regulado. Por eso, el número de armas decomisadas no ha parado de crecer en la última década. Quienes las usan, no quieren dejar rastro: no llevan número de serie. Desmontadas, sus piezas de plástico pueden pasar fácilmente por el escáner de rayos X de un aeropuerto. Esto las convierte en una pesadilla para los investigadores..